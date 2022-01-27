Üye Girişi
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

27.01.2022 21:57

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktıKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1.5 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen anne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1.5 yaşındaki kızı tarafından balkona kilitlenen anne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar yaşayan genç kadın, "Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum" dedi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Öztürk kirli bebek bezlerini çöpe atmak için balkona çıktığı sırada, 1 buçuk yaşındaki kızı T.Ö. balkon kapısı üzerine kilitledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona çıktı. Balkon kapısını açan itfaiye ekipleri hem anneyi hem de küçük kızı kurtardı.

"Titriyorum"

Panik olan anne Emine Öztürk, "Balkona bez atmaya diye çıktım. Çocuk balkon kapısını benim üzerime kilitledi. Öyle bir panik yaşadım ki, ne olduğunu anlamadım. Normalde yapmayacağı bir şeyi yaptı. Çok şükür bir şey olmadı. Allah itfaiye ekiplerimizden razı olsun. Kızım içeride düşer, bir şey olur diye çok korktum. Çok farklı bir duygu. Şu an bile elim ayağım tutmuyor, titriyorum. Anneler, kapının üzerinde kesinlikle anahtar bırakmasınlar. Ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmasınlar" dedi.

1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika


Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!         
21:47
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
21:45 Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu 1 saat sonra trafiğe açıldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
21:03 Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
20:39 Denizli'nin içme suyu sorunu tarihe gömülüyor
20:32 19 yaşında cinsiyet değiştiren trans birey, 7 yıl sonra kararından vazgeçip kadın olmak istiyor
20:19 Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
20:14 Son Dakika: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kılıdaroğlu'nun 6 milyar TL'lik ihale iddialarına yanıt: Cumhurbaşkanı ihaleye imza atmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 22:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement