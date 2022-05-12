1,5 yaşındaki çocuk su kovasına düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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1,5 yaşındaki çocuk su kovasına düşerek hayatını kaybetti

12.05.2022 15:09

Konya'da annesi mutfakta olan 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac, su dolu kovaya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi'ne meydana gelen olayda evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü. Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Abdulkerim'i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi.

Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

OTOPSİ YAPILACAK

Abdülkerim'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Otopsi, Konya, Saat, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1,5 yaşındaki çocuk su kovasına düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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