Son Dakika Haberleri: 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (4)
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1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (4)

2 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ve elbise parçaları bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında orman işçilerince küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ve elbise parçaları bulundu.
1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu (4)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:25 Kaynak: AA
İşçi, Vezirköprü, Samsun, Güncel
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