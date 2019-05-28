1,5 yaşındaki Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Dede ve babaannenin...
1 saat önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:15 Kaynak: AA
'un Vezirköprü
ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışması gerçekleştiriliyor. Ecrin Kurnaz'ın dedesi Nuri Kurnaz ile babaannesi Hacer Kurnaz gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ecrin'e Ait Olduğu Düşünülen Kemikler Hakkında Savcılık Açıklama Yaptı
Minik Ecrin'in ölümüyle ilgili kan donduran gelişme: Üvey amca takibe alındı!
Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı
Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi