Son Dakika Haberleri: 1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu

1 saat önce

KONYA'da evlerinin yakınındaki su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Efe Kılıç, boğuldu.

1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu, System.String[]
KONYA'da evlerinin yakınındaki su kanalına düşen 1,5 yaşındaki Efe Kılıç, boğuldu.
Olay, Karatay ilçesi Başak Mahallesi Kulicyolu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta kendisinden büyük çocuklarla oynayan Efe Kılıç, evlerinin yakınında bulunan su kanalına düştü. Bir süre sonra Efe'yi suda hareketsiz halde gören çocuklar, durumu aileye haber verdi.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan Efe, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karatay, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu
İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İBB Başkanı İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son verdi Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır" yorumlarına tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 yaşındaki Efe, su kanalında boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]