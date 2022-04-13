1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış! - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.

İSTİSMAR EDEN KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.