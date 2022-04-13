1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış! - Son Dakika
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1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış!

13.04.2022 08:16
1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış!

Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale'de iğrenç bir olay yaşandı. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki kız çocuğu, tandır evinde baygın halde bulundu. Küçük kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, jandarma saldırıyı yaptığı düşünülen 16 yaşındaki H.Ö'yü gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.

İSTİSMAR EDEN KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

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Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış! - Son Dakika


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