Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın halde bulundu: İstismara uğramış! - Son Dakika