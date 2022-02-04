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1,5 yaşındaki kızına jiletle işkence yapıp çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne Ezgi Korucu'nun 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika

1,5 yaşındaki kızına jiletle işkence yapıp çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne Ezgi Korucu'nun 20 yıl hapsi istendi

04.02.2022 19:21

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga ile sıvı sabun ve çamaşır suyu gibi kimyasallar enjekte ettiği ortaya çıkan cani anne Ezgi Korucu'nun 20 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

ÇAMAŞIR SUYU VE SIVI SABUN ENJEKTE ETMİŞ

Duruşma savıcı esas hakkında mütalaasında, Ezgi Korucu'nun Eylül Mira Korucu'ya bir türlü ısınamaması üzerine, onu öldürmeye karar verdiğini belirtti. Annenin, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumda bulunan bebeğin burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı, yine kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği kaydedildi.

13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca hastanede tedavisi yapılan bebeğin koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte ettiği de anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa yönelik işlediği, sürece yayılan eylemlerinin bir bütün halinde altsoyu tasarlayarak ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye suçunun oluştuğu vurgulandı.

Sanık Ezgi Korucu'nun altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan çocuğu tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi.

AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Baba ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, bir sonraki celse mütalaaya karşı savunma yapacakları belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet sanık ve avukatların savunma yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Kasım, Eylül, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1,5 yaşındaki kızına jiletle işkence yapıp çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne Ezgi Korucu'nun 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,5 yaşındaki kızına jiletle işkence yapıp çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne Ezgi Korucu'nun 20 yıl hapsi istendi - Son Dakika
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