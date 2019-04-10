1,5 Yaşındaki Yiğit Bebek Törene Damga Vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Mehter takımının mini konser verdiği programda 1,5 yaşındaki Yiğit bebek herkesin ilgisini çekmeyi başardı.



Polis teşkilatının 174. yıl kuruluş yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi İnegöl'de de kutlandı. Tören Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin bir açıklama yaptı. Ramiz Erçetin, "Türk polis teşkilatı toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir. Polis, güvenliğimizin teminatıdır. Vicdanların işlemediği yerde polis devreye girer, huzurun bekçiliğini yapar. Zor şartlarda, canını ortaya koyarak, cesaret ve yiğitlikle mücadele eder. Teşkilatımızın bu görevleri yerine getirmesinde en büyük güç kaynağı halkımızın güven ve desteğidir. Polis teşkilatı mensupları gece gündüz demeden vatan ve millet sevgisi ile fedakarca görevlerini ifa ederken huzur ortamının bozulmaması ve devamı için siz değerli hakkımızın desteğine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Göreve başladığımdan bu güne kadar memnuniyetle ifade etmek isterim ki İnegöl halkı her anlamda yanımızda olarak desteğini esirgememiştir. Bu manada şahsım ve teşkilatım adına değerli İnegöl halkına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından programa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam edildi. Mehter takımı emniyet bahçesinde mini bir konser verdi. 1,5 yaşındaki Yiğit bebeğin marşlara ayaklarıyla ritim tutması herkesin ilgisini çekti. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. Bahçedeki tören



ikramlarla son buldu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü

Kırşehir'de Yeni Başkanlar, Eski Çalışanlara Araç Saydırıp Müdürlere Çöp Toplatıyor