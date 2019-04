1,5 yaşındaki Yiğit bebek törene damga vurdu

1,5 yaşındaki Yiğit bebek törene damga vurduBURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Mehter takımının mini konser verdiği programda 1,5 yaşındaki Yiğit bebek herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Polis teşkilatının 174. yıl kuruluş yıl dönümü bütün yurtta olduğu gibi İnegöl'de de kutlandı. Tören Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin bir açıklama yaptı. Ramiz Erçetin, "Türk polis teşkilatı toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir. Polis, güvenliğimizin teminatıdır. Vicdanların işlemediği yerde polis devreye girer, huzurun bekçiliğini yapar. Zor şartlarda, canını ortaya koyarak, cesaret ve yiğitlikle mücadele eder. Teşkilatımızın bu görevleri yerine getirmesinde en büyük güç kaynağı halkımızın güven ve desteğidir. Polis teşkilatı mensupları gece gündüz demeden vatan ve millet sevgisi ile fedakarca görevlerini ifa ederken huzur ortamının bozulmaması ve devamı için siz değerli hakkımızın desteğine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Göreve başladığımdan bu güne kadar memnuniyetle ifade etmek isterim ki İnegöl halkı her anlamda yanımızda olarak desteğini esirgememiştir. Bu manada şahsım ve teşkilatım adına değerli İnegöl halkına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.Konuşmanın ardından programa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam edildi. Mehter takımı emniyet bahçesinde mini bir konser verdi. 1,5 yaşındaki Yiğit bebeğin marşlara ayaklarıyla ritm tutması herkesin ilgisini çekti. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. Bahçedeki törenikramlarla son buldu.