Son Dakika Haberleri: 1,5 Yaşındaki Yusuf, Solunum Cihazı İçin Yardım Bekliyor

1,5 Yaşındaki Yusuf, Solunum Cihazı İçin Yardım Bekliyor

1 saat önce

ANTALYA'da, 1,5 ay önce solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede, nefes alabilmesi için ameliyatla boğazında delik açılan 1,5 yaşındaki kas hastası Yusuf Göktuğ Uzun'un taburcu olabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var.

1,5 Yaşındaki Yusuf, Solunum Cihazı İçin Yardım Bekliyor, System.String[]
ANTALYA'da, 1,5 ay önce solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede, nefes alabilmesi için ameliyatla boğazında delik açılan 1,5 yaşındaki kas hastası Yusuf Göktuğ Uzun'un taburcu olabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Maddi durumu yetersiz olan aile, Yusuf'a solunum cihazı alabilmek için yardım bekliyor.

Sultan ve Harun Uzun çiftinin üçüncü çocuğu Yusuf Göktuğ, 12 Haziran 2017 tarihinde kas hastası olarak dünyaya geldi. Kasları gelişmediği için nefes almakta güçlük çeken Yusuf Göktuğ, 17 Şubat günü solunum yetersizliği şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Nefes alabilmesi için boğazına ameliyat ile delik açılan küçük çocuk, yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürüyor. Bir aydır hastanede olan Yusuf Göktuğ'un taburcu olabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. 

'SOLUNUM CİHAZI OLMADAN OĞLUMUN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Anne Sultan Uzun, "Yusufum bir cihaz sayesinde nefes alabiliyor. O cihaz olmadan hastaneden çıkamıyoruz. Doktorlar SMA hastalığından şüpheleniyor. Kan tahlilleri de alındı, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Solunum cihazı olmadan oğlumun yaşaması mümkün değil, hastaneden çıkarsa oğlum ölür. Oğlumun ölmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşamasını istiyorum. Solunum cihazını almada yardım eden birileri olursa hemen çıkacağız hastaneden. Her zaman televizyonda görürdüm ama benim de başıma geleceğini bilemezdim" diye konuştu.

Anne Uzun, solunum cihazının fiyatının 24 bin lira olduğunu, devletin ise 9 bin lirasını karşıladığını belirterek, hayırseverlerden yardım beklediğini kaydetti. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:20 Kaynak: DHA

Harun Uzun, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu Meteoroloji Vatandaşları Uyardı! Don ve Buzlanma Bekleniyor Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1,5 Yaşındaki Yusuf, Solunum Cihazı İçin Yardım Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]