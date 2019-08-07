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1,5 yıl önce kızını kaçırdığı şahıs tarafından öldürüldü

1 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi 1,5 yıl önce kızını kaçırdığı şahıs tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile vurularak öldürüldü.

1,5 yıl önce kızını kaçırdığı şahıs tarafından öldürüldü, System.String[]
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi 1,5 yıl önce kızını kaçırdığı şahıs tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bostanlı köyünde başka bir kadınla evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen Ender Fındıkoğlu (39), yaklaşık 1.5 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı Z.F. (24) ile ailesini geride bırakarak kaçtı. Bir süre sonra Giresun dışında yaşayan ikilinin çocukları oldu. Çocuklarının doğmasının ardından Z.F'yi de yanına alarak köyüne dönen Ender Fındıkoğlu bırakıp kaçtığı çocuklarına da bakmayı sürdürdü. Gündelik işler yaparak geçimini sağlayan Fındıkoğlu bahçesini temizlediği sırada Z.F'nin babası Turan Fındıkoğlu(52) tarafından önce pompalı tüfekle daha sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ender Fındıkoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler baba Turan Fındıkoğlu'nu olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

İddialara göre Z.F'nin babası Turan Fındıkoğlu daha önce de kızını kaçıran Ender Fındıkoğlu'na ait evi yakmış, fındık bahçesini ise ısırgan ilacı dökerek kurutmaya çalışmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - GİRESUN
Giresun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
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