1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER - Son Dakika
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1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER

28.03.2022 10:20

MUŞ'ta 3 kişinin yaşamını yitirmesi ile 2 aile arasında başlayan husumet 1,5 yıl sonra barışla sonuçlandı.

MUŞ'ta 3 kişinin yaşamını yitirmesi ile 2 aile arasında başlayan husumet 1,5 yıl sonra barışla sonuçlandı. 2 aile üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altında geçerek, barış yemini etti.

Kent merkezine bağlı Konukbekler beldesinde Fırat ve Argun ailesi arasında 1,5 yıl önce çıkan silahlı kavgada, 3 kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan husumet Muş Valisi İlker Gündüzöz, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı. Çağlayan Camisi'nde düzenlenen barış etkinliğine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve çevre belediye ile belde başkanları ile kanaat önderleri, imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından tokalaşıp birbirlerine sarılan aile üyeleri, barış yemini ederek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da barışmada dua etti.

1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER
1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER
1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER

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İlker Gündüzöz, Konukbekler, Fırat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,5 YIL SONRA BARIŞ YEMİNİ EDİP, KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDA GEÇTİLER - Son Dakika


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