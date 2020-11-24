1,5 yılda beş muhtar değişti - Son Dakika

1,5 yılda beş muhtar değişti

24.11.2020 22:07
1,5 yılda beş muhtar değişti, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yerel seçimlerin ardından görev yapan beşinci muhtar Mehmet Ali Almacı da istifa etti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde yerel seçimlerin ardından görev yapan beşinci muhtar Mehmet Ali Almacı da istifa etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından, Çetince köyünde muhtarlığı kazanan Yahya Yürekli seçimden bir ay sonra görevinden ayrıldı.

Yeniden yapılan muhtarlık seçiminde ise Mehmet Ali Er muhtar oldu. Rakiplerinin itirazı sonucu sabıka kaydı olduğu gerekçesiyle Er'in muhtarlığı düşürüldü. Bu seçimlerden ikinci çıkan Selahattin Adıgüzel İlçe Seçim Kurulunca muhtar ilan edildi.

Adıgüzel'in muhtarlığı da itirazın incelenmesinin ardından mahallede oturmadığının anlaşılmasıyla düşürüldü. Bunun üzerine seçimde 3'üncü olan Ayşe Adıgüzel görevi devraldı. Geçen yıl eylül ayında iki aileyi barıştırmak için gittiği evde Adıgüzel'in öldürülmesiyle boşalan muhtarlık koltuğuna Mehmet Ali Almacı oturdu.

İlçe Seçim Kurulunca göreve getirilen Almacı da sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Almacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaattan düştüğünü belindeki oluşan hasar ve kaburgalarındaki kırıklar nedeniyle çalışamaz durumda olduğunu söyledi.

"En az 3 ay yatağa bağımlı yaşayacağım" diyen Almacı, "Ben de bu nedenle istifa ettim. Yerime birinci aza getirilir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Isparta, İstifa, Yalvaç, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1,5 yılda beş muhtar değişti - Son Dakika


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