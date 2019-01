1.63'lük Onur, 1.70 Olmak İçin Zorlu Ameliyatı Göze Aldı

ANTALYA'da yaşayan Mustafa Onur Akyel (21), 1.63 metre olan boyunun 1.70 olması için zorlu ameliyatı göze aldı.

ANTALYA'da yaşayan Mustafa Onur Akyel (21), 1.63 metre olan boyunun 1.70 olması için zorlu ameliyatı göze aldı. Ameliyatta her iki uyluk kemiği kırıldıktan sonra kemiklerin alt ve üst bölümlerine 4'er çivi yerleştirilip bunlar da bir aparata bağlanan Onur, her gün 1 mm uzamaya başladı. Boyu bir ayda 27 mm uzayan Akyel, 80 günlük uzamanın ardından yaklaşık 3 ay süresince de uzatılan kemik dokusunun sertleşmesini bekleyecek.



Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Mustafa Onur Akyel, boy uzatma ameliyatı olmak için MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Germen, Akyel'e sürecin cerrah için olduğu kadar hasta için de zor olduğunu söylediğini belirterek, ameliyata Akyel ile birlikte karar verdiklerini kaydetti.



İKİ UYLUK KEMİĞİ SİMETRİK OLARAK KIRILDI



Meslek hayatında 20 kadar boy uzatma ameliyatı yaptığını aktaran Opr. Dr. Germen, ameliyatın temel prensibinin günlük 1 mm uzama olduğunu ifade etti. Opr. Dr. Germen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ameliyatta her iki uyluk kemiğinin alt uç bölümünden 4 santimlik kesiyle girerek, uyluk kemiklerini kontrollü ve simetrik olarak kırdık. Bacakların yan dışlarında ciltten kemiklerin üst ve altlarına 4'er çivi yerleştirip bunları da fiksatör dediğimiz aparata monte ettik. Onu da bacaklara sabitledik. Tabii kemik uzayınca diğer dokuların da buna adapte olması lazım. Kemiğin yanı sıra, kas, yumuşak dokular, damar ve sinir yapıları da günde 1 mm uzamaya olumlu yanıt veriyor."



Ameliyatın ardından Onur'un 2'nci gün ayağa kalktığını, 3'üncü gün yürüdüğünü belirten Op.Dr. Germen, "Onur şu an komplikasyonları önlemek adına yardımcı bir yürüme cihazı olan yürüteç dediğimiz cihazla yürüyor. Kendi işini kendi görebiliyor. Her hafta da kontrolünü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



APARATI GÜNDE 4 KEZ 90 DERECE ÇEVİREREK 1 MM UZAMA SAĞLIYOR



Onur'un 1,63 olan boyunun 1,70 olmasını istediğini vurgulayan Op.Dr. Germen, "Tabii bu teorik olarak mümkün. Ancak Onur'a anlattığım gibi zorlu bir dönem. Geç kaynama, erken kaynama, kaynamama, enfeksiyon gibi komplikasyonlara açık ameliyatlardır bu tip ameliyatlar" dedi. Onur'un iki bacağının yanlarına sabitlenen aparatı temiz tutması, pansumanlarını düzenli yapması gerektiğini de sözlerine ekleyen Op.Dr. Germen, "Onur günde 6'şar saat aralıklarla cihazın, tel ve çivilerin diplerinin bakımını yapıyor. Çünkü temiz tutulması gerekiyor. Diz ve eklem egzersizlerini yapıyor. Günde 4 defa da bu aparatı 90 derece çevirmek suretiyle 1 mm uzamayı sağlıyor" ifadelerini kullandı.



80 GÜNDE 8 SANTİM UZAYACAK



Bir ay önce ameliyat olan Mustafa Onur Akyel'in şu anda sol ve sağ bacağının 27 mm uzamasının sağlandığını vurgulayan Opr. Dr. Germen, "Yapılan tetkiklerde şimdilik kaynama dokuları oluştuğunu gördük. Zaman içinde bu dokular kemikleşecek. ve kemikleşme başlayınca bizim uzatma işimiz sonlanmış olacak. Normalde her şey yolunda giderse günde 1 mm uzayarak 80 günde 8 santim uzayacak. 80 günlük boy uzamanın ardından yaklaşık 3 ay süresince de uzatılan kemik dokusunun sertleşmesi beklenecek" dedi.



'HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM'



Akdeniz Üniversitesi'nin radyoloji bölümünden mezun olan Mustafa Onur Akyel ise, 1.63lük boyunu kısa bulduğunu belirterek bu ameliyata karar verdiğini söyledi. Boyunun kendisine göre kısa olduğunu kaydeden Akyel, zor bir ameliyata girdiğini ama hiç pişman olmadığını söyledi. Onur Akyel, "Artık çekeceğim sıkıntısını. 1.70 olmak varken 1.63 olmam yani" dedi. Uzun boylu olduğunda özgüvenini kazanacağına inanan Akyel, "Boyum uzadığında ortamlarda kendime güvenim artar. Tabii bunu görmeden bilemiyorum" diye konuştu.



'3 YILDIR BİZİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDU'



Onur'un ablası Ayşenur Akyel (24) de, kardeşinin 3 yıldır boy uzatma ameliyatı olmak istediğini ve aile olarak buna karşı çıktıklarını belirtti. Kardeşinin boyu ortalamanın altında olmasına rağmen kısa olmadığını ifade eden Ayşenur Akyel, "Kardeşim 3 yıldır bizi ikna etmeye çalışıyordu. Biz istemedik. En çok da babam istemedi. Babam istemeyince biz hepimiz istesek bile bir şey fark etmiyordu. En sonunda babamız da ikna oldu. Aile olarak en büyük isteğimiz Onur'un mutlu olması. Yoksa biz ameliyat olmasını desteklememiştik" dedi.



Her ameliyatın riskli olduğunu kaydeden abla Akyel, şunları söyledi:



"Bize bu ameliyat daha da riskli gibi geliyordu. Ablamız doktor olduğu için o da iyi biliyor neler olabileceğini. Ben Kilis'te öğretmenim. Kardeşim ameliyata girdiğinde çok telaş yaptık, ameliyata girdiği gün elimden telefonu bırakamadım. Ancak biz ameliyatı gözümüzde çok büyütmüşüz. Doktorumuz çok ilgili ve başarılı. O yüzden ameliyat sürecini rahat atlattık. Onur şu anda evde. Gayet rahat. Bize bağımlı değil her işini kendisi yapabiliyor. Sadece ufak tefek yardımcı oluyoruz" diye konuştu.



