Son dakika haber! Karaman Valisi Işık, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, polis noktasında araç ve sürücüleri denetledi.

Vali Işık, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Karaman- Konya kara yolu uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücülere, broşürler dağıtan Işık, trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Vali Işık, burada yaptığı konuşmada, trafikte farkındalığı ortaya çıkarabilmek için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ortaklığında Karaman-Konya karayolunda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf, sürücüleri ve yolcuları hafta kapsamında bilgilendirdiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Anneler Günü dolayısıyla da yine Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız tarafından hazırlanmış olan hediyeleri annelerimize sunduk. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre kontrol noktalarında çalışmalarına devam ediyorlar. Allah hepimizi kazadan beladan korusun."