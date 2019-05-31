Son Dakika Haberleri: 1,7 milyar euroluk final
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1,7 milyar euroluk final

19 dakika önce

Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.

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Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:18 
Liverpool, Tottenham, Ekonomi
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