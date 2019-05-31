1,7 milyar euroluk final
19 dakika önce
Finalde karşılaşacak Tottenham ile Liverpool kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:18
Finalde karşılaşacak Tottenham
ile Liverpool
kulüplerinin kadrolarındaki futbolcuların 1 milyar 786 milyon avroluk tahmini değeri dikkati çekiyor.
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