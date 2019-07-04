1,7 ton ağırlığındaki 'Soro' kesildi

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Kilimlerden kendi halı sahalarını yapan çocuklara müjde! Bakanlık devreye girdi

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti