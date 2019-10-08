Son Dakika Haberleri: 1. Adıyaman Kültür Günleri başladı
Son Dakika Güncel 1. Adıyaman Kültür Günleri başladı

1. Adıyaman Kültür Günleri başladı

2 saat önce

1. Adıyaman Kültür Günleri yazarların imza ve söyleşisiyle başladı.

1. Adıyaman Kültür Günleri başladı, System.String[]

1. Adıyaman Kültür Günleri yazarların imza ve söyleşisiyle başladı.


Altınşehir Mahallesinde özel bir mekanda Yazar Nazan Arısoy ve Adıyamanlı Çocuk Yazar Mirhat Coşkun'unda katıldığı imza ve söyleşi buluşmasına çok sayıda okur yazar geldi. Yazarların kitaplarına yoğun ilgi gösterildi.


Yazar Nazan Arısoy, imza öncesi uzun bir söyleşi yaptı. Etkinlik öncesi açılış konuşması yapan Özgür Oğuz, kültür günlerinin üç ay gibi bir süre boyunca süreceğini, şehrin kültürel ve sanatsal değerlerinin işlenmesi ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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