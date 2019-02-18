1.amatör'de Şampiyonlar Belli Oldu
2 saat önce
Kayseri Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 2018-2019 futbol sezonu bugün oynanan maçlar ile tamamlandı.
Kayseri
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 2018-2019 futbol sezonu bugün oynanan maçlar ile tamamlandı.
A Grubunda Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor ve B Grubunda Çamlıca
Sağlıkspor ile Talas
Anayurtspor grupları ilk iki sırada tamamlayarak bir üst lige çıktılar.
A Grubunda Trend Gayrimenkulspor şampiyon olarak bir üst lige çıkarken Buğdaylıspor ikinci sırada tamamladı. B Grubunda Çamlıca Sağlıkspor şampiyon olarak çıkarken Talas Anayurtspor ligi ikinci sırada tamamladı. Trend Gayrimenkulspor, Buğdaylıspor, Çamlıca Sağlıkspor ve Talas Anayurtspor 2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler. A Grubunda Sindelhöyükspor, Trabzon
3861 Spor ve B Grubunda Enes Gençlikspor ile Kayseri Meysuspor takımları ise küme düşen takımla oldular. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:58 Kaynak: İHA
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