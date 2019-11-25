Son Dakika Haberleri: 1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan
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1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan

6 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti.

1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti. Kritik maçların oynandığı B Grubunda zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 22'şer puanla ilk iki sırada yer alan Kayserigücü ve Gültepespor haftayı galibiyetle kapattı. İki takımı takip eden Sanayi Esnafspor, rakibi Tomarza Belediyespor 1-0-mağlup ederek zirveye ortak oldu.


İşte 10.haftanın sonuçları şu şekilde;


Kayserigücü FK 1-0 Kayseri OSB Atletikspor


Gültepespor 4-2 Yeşilhisar Belediyespor


Sanayi Esnafspor 1-0 Tomarza Belediyespor


Makfitspor 3-2 Kafkasspor


Akkışla Gençlikspor 2-1 Palasspor - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
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