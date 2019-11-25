1.Amatör Küme B Grubunda büyük heyecan

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda 10.hafta nefesleri kesti. Kritik maçların oynandığı B Grubunda zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 22'şer puanla ilk iki sırada yer alan Kayserigücü ve Gültepespor haftayı galibiyetle kapattı. İki takımı takip eden Sanayi Esnafspor, rakibi Tomarza Belediyespor 1-0-mağlup ederek zirveye ortak oldu.



İşte 10.haftanın sonuçları şu şekilde;



Kayserigücü FK 1-0 Kayseri OSB Atletikspor



Gültepespor 4-2 Yeşilhisar Belediyespor



Sanayi Esnafspor 1-0 Tomarza Belediyespor



Makfitspor 3-2 Kafkasspor



Akkışla Gençlikspor 2-1 Palasspor - KAYSERİ