1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. Hafta heyecanı

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 11. Hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 11. Hafta karşılaşmaları oynandı. B grubunda iki şampiyonluk mücadelesi veren takımın karşı karşıya geldiği maçta Arguvan Belediyespor ile Arapgirspor berabere kalarak puanları paylaştılar.

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