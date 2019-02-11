1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 Gol Atıldı

Malatya
1.Amatör Küme Büyükler Futbol
Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. 27 golün atıldığı haftada iki grupta da liderle kaybetmedi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle oluştu:
"A Grubu
Malatya Gücü-Demirspor: 4-7, Malatyaspor-Darendespor: 0-1, Hekimhan
Girmana Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-0, Arguvan
Belediyespor-Orduzuspor: 5-1
B Grubu Kale
Gençlerbirliği-Malatya İdmanyurdu: 0-3, Battalgazi
Belediyespor- Doğanşehir
Belediyespor: 3-0, Sanayispor-Ataköyspor: 1-0,
Hekimhan Belediyespor haftayı bay geçirdi." - MALATYA