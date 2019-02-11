Son Dakika Haberleri: 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 Gol Atıldı

1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 Gol Atıldı

2 gün önce

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu.

1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 27 Gol Atıldı, System.String[]
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 10'uncu hafta karşılaşmaları yine büyük heyecana sahne oldu. 27 golün atıldığı haftada iki grupta da liderle kaybetmedi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle oluştu:

"A Grubu

Malatya Gücü-Demirspor: 4-7, Malatyaspor-Darendespor: 0-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-1966 Malatya Gençlik Spor: 2-0, Arguvan Belediyespor-Orduzuspor: 5-1

B Grubu

Kale Gençlerbirliği-Malatya İdmanyurdu: 0-3, Battalgazi Belediyespor- Doğanşehir Belediyespor: 3-0, Sanayispor-Ataköyspor: 1-0,

Hekimhan Belediyespor haftayı bay geçirdi." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatyaspor, Malatya, Futbol, Spor
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