1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yolunan kayıpsız devam eden Darendespor ve Hekimhan Girmanspor'un liderlik mücadelesi ilgiyle takip edilirken, B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor ise geçen hafta aldığı yenilgiye rağmen 1. basamaktaki yerini korudu.



1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında da oldukça çekişmeli maçlar oynanacak. 22 Aralık Pazar günü oynanacak maçların programı şu şekilde:



Yeşiltepe 1 nolu saat 13.00 Malatyagücü-Demirspor, Yeşiltepe 2 nolu saat 12.00 Orduzuspor-Ataköyspor, Yeşiltepe 2 nolu saat 14.00 Hekimhan Belediye- 1966 Malatya Gençlik, Yeşiltepe 3 nolu Battalgazi Belediye- Arguvan Belediye, Yeşiltepe 3 nolu saat 14.00 Sanayispor-Darendespor, Ören Stadı saat 13.30 Akçadağ Anka- Malatyaspor, Kale Stadı saat 13.30 Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Girmana



Malatya 1. Amatör Küme büyükler Futbol Ligi'nde A Grubu'nda Hekimhan Girmanaspor 12 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, takipçisi Darendespor ise yine 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. B Grubu'nda ise Arapgirspor birinci sırada yer alırken, Battalgazi Belediyespor ikinci sırada bulunuyor. - MALATYA