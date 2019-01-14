Son Dakika Haberleri: 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta Heyecanı

1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta Heyecanı

1 saat önce

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu.

1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta Heyecanı, System.String[]
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 7.hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oldu. A Grubu lideri Darendespor ile B Grubu lideri Malatya İdmanyurdu kazanarak, haftayı 3 puanla kapattı.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'ne bir haftalık aranın ardından devam edildi. 7.haftanın oynandığı ligde A Grubu'nun lideri Darendespor, sahasında Orduzuspor'u 3-0 mağlup etti. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu ise Yeşiltepe'de oynanan karşılaşmada Ataköyspor'u 3-1'le geçti.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin 7.haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

1966 Malatya Gençlikspor-Demirspor: 1-1, Malatyaspor-Malatyagücü Futbol Kulübü: 5-2, Hekimhan Girmana Belediyespor- Arguvan Belediyespor: 1-1, Darendespor-Orduzuspor: 3-0

B Grubu

Malatya İdmanyurdu-Ataköyspor: 3-1, Kale Gençlerbirliği-Hekimhan Belediyespor: 1-3, Battalgazi Belediyespor-Sanayispor: 1-2. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor
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