1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı - Son Dakika Spor

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı

6 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.


A grubu lideri Darendespor'un Malatyagücü'nü 3-0, B grubu lideri Arguvan Belediyespor'un ise 1966 Malatya Gençlikspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Hekimhan Girmanaspor Sanayispor karşısında 8-0 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.


9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:


Demirspor 0-1 Malatyaspor, Hekimhan Girmanaspor 8-0 Sanayispor, Kale Gençlerbirliği 2-1 Akçadağ Anka, Battalgazi 1-0 Orduzuspor, Malatyagücü 0-3 Darendespor, Arguvan Belediyespor 3-1 1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor 1-0 Ataköyspor. - MALATYA

Hekimhan, Arguvan, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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