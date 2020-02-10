1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 9. hafta heyecanı

9. hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

A grubu lideri Darendespor'un Malatyagücü'nü 3-0, B grubu lideri Arguvan Belediyespor'un ise 1966 Malatya Gençlikspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattığı 1. amatörde Hekimhan Girmanaspor Sanayispor karşısında 8-0 öndeyken rakip takımın sahadaki oyuncu sayısı 6 kişi olunca maç yarıda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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