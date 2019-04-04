1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu 3. Hafta Heyecanı
6 dakika önce
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 3. hafta heyecanı yaşanacak.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 3. hafta heyecanı yaşanacak. Seçimler dolayısıyla 1 hafta ara verilen play-off grubunda heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Play-off grubundan 1. çıkacak takım BAL ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluk durumuna göre, ya direkt BAL'a yükselecek ya da Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. Malatya İdmanyurdu takımının 6 puanla lider olduğu 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 4'er puanlı Darende ve Arguvan Belediyespor 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaşıyor. Hekimhan Girmanaspor 4'üncü, henüz puanları bulunmayan Sanayispor ve Battalgazi Belediyespor ise 5'inci ve 6'ncı sırayı paylaşıyor.
Play-off grubunda 7 Nisan Pazar günü oynanacak 3. hafta programı ise şöyle:
"Sanayispor - Arguvan Belediyespor, Malatya İdmanyurdu- Hekimhan Belediye Girmana, Darendespor-Battalgazi Belediyespor." - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: İHA
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