Son Dakika Haberleri: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu 3. Hafta Heyecanı

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu 3. Hafta Heyecanı

6 dakika önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 3. hafta heyecanı yaşanacak.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubu 3. Hafta Heyecanı, System.String[]
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 3. hafta heyecanı yaşanacak. Seçimler dolayısıyla 1 hafta ara verilen play-off grubunda heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Play-off grubundan 1. çıkacak takım BAL ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluk durumuna göre, ya direkt BAL'a yükselecek ya da Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. Malatya İdmanyurdu takımının 6 puanla lider olduğu 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Play-Off grubunda 4'er puanlı Darende ve Arguvan Belediyespor 2'nci ve 3'üncü sırayı paylaşıyor. Hekimhan Girmanaspor 4'üncü, henüz puanları bulunmayan Sanayispor ve Battalgazi Belediyespor ise 5'inci ve 6'ncı sırayı paylaşıyor.

Play-off grubunda 7 Nisan Pazar günü oynanacak 3. hafta programı ise şöyle:

"Sanayispor - Arguvan Belediyespor, Malatya İdmanyurdu- Hekimhan Belediye Girmana, Darendespor-Battalgazi Belediyespor." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:17 Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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