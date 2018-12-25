Son Dakika Haberleri: 1.amatör Küme Büyükler Ligi'nde Haftanın Görünümü

1.amatör Küme Büyükler Ligi'nde Haftanın Görünümü

12 dakika önce

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 5.hafta müsabakaları oynandı.

1.amatör Küme Büyükler Ligi'nde Haftanın Görünümü, System.String[]
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 5.hafta müsabakaları oynandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan haftada malatya İdmanyurdu kazanarak yoluna kayıpsız devam ederken, Darendespor ve Demirspor'un ise yükselişi sürdürdü.

30 golün atıldığı büyükler futbol liginde 5. hafta geride kaldı. A Grubu'nda Darendespor ile Demirspor haftayı kayıpsız geçti ve zirve yarışını sürdürdü. B Grubu'nda ise Malatya İdmanyurdu kayıpsız yoluna devam etti ve 4'te 4'le zirvedeki yerini korudu.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında şu sonuçlar alındı:

A Grubu

1966 Malatya Gençlik-Arguvan Belediyespor: 0-3, Orduzuspor-Demirspor: 0-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-Malatyaspor: 2-2, Darendespor-Malatyagücü: 3-0

B Grubu

Malatya İdmanyurdu-Sanayispor: 5-2, Kale Gençlerbirliği-Battalgazi Belediyespor: 0-7, Doğanşehir Belediyespor-Hekimhan Belediyespor: 3-2. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:18 Kaynak: İHA

Spor
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