Son Dakika Haberleri: 1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı
Son Dakika Spor 1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı

1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı

1 saat önce

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı.

1.Amatör Küme'de 3.Haftada 37 gol atıldı, System.String[]

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 3.haftada oynanan 10 karşılaşmada 37 gol atıldı. Oynanan 10 karşılaşmada 2 karşılaşma berabere tamamlandı.


İşte haftanın toplu sonuçları;


Sanayi Esnafspor 5-3 Gültepespor


Yeni Esenspor 1-4 Argıncıkspor


Makfitspor 1-3 Kayserigücü FK


ESentepespor 2-2 Kayseri Yavuzspor


Güneşspor 0-0 Yerköyspor


Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Büyüleyenspor


Başakpınar Belediyespor 1-0 Amarat Gençlikspor


Akkışla Gençlikspor 1-5 OSB Atletikspor


Palasspor 1-1 Tomarza Belediyespor


Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ

Yeşilhisar, Reşadiye, Erciyes, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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