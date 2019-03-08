1.amatör Küme'de Play-offa Gidecek Son 2 Takım Belli Olacak

Malatya
1. Amatör Küme Büyükler Futbol
Ligi'nde sezonun son hafta maçları oynanacak. A grubundan Darendespor ve Arguvan
Belediyespor ile B grubunda Malatya İdmanyurdu ve Battalgazi
Belediyespor'un daha önce garantilediği play-ff grubu için 2 takım daha bilet almak için mücadele edecek.
Normal sezonun tamamlanmasının ardından ara verilmeden başlayacak olan 1. Amatörde son hafta maçlarında play-off heyecanı sürecek.
A grubunda Hekimhan
Girmana ile Demirspor, B grubunda ise Ataköyspor ile Sanayispor play offa gidecek son iki takımdan birisi olmak için mücadele edecek.
1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son hafta maç programı şöyle:
A Grubu
Malatagücü- Malatyaspor
, Demirspor-1966 Malatya Gençlik, Orduzuspor-Darendespor, Arguvan Belediyespor-Hekimhan Girmanaspor
B Grubu
Ataköyspor-Malatya İdmanyurdu, Sanayispor-Battalgazi Belediyespor, Hekimhan Belediyespor- Kale
Gençlerbirliği. - MALATYA