Son Dakika Haberleri: 1.amatör Küme'de Play-offa Gidecek Son 2 Takım Belli Olacak

1.amatör Küme'de Play-offa Gidecek Son 2 Takım Belli Olacak

1 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde sezonun son hafta maçları oynanacak.

1.amatör Küme'de Play-offa Gidecek Son 2 Takım Belli Olacak, System.String[]
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde sezonun son hafta maçları oynanacak. A grubundan Darendespor ve Arguvan Belediyespor ile B grubunda Malatya İdmanyurdu ve Battalgazi Belediyespor'un daha önce garantilediği play-ff grubu için 2 takım daha bilet almak için mücadele edecek.

Normal sezonun tamamlanmasının ardından ara verilmeden başlayacak olan 1. Amatörde son hafta maçlarında play-off heyecanı sürecek.

A grubunda Hekimhan Girmana ile Demirspor, B grubunda ise Ataköyspor ile Sanayispor play offa gidecek son iki takımdan birisi olmak için mücadele edecek.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son hafta maç programı şöyle:

A Grubu

Malatagücü- Malatyaspor, Demirspor-1966 Malatya Gençlik, Orduzuspor-Darendespor, Arguvan Belediyespor-Hekimhan Girmanaspor

B Grubu

Ataköyspor-Malatya İdmanyurdu, Sanayispor-Battalgazi Belediyespor, Hekimhan Belediyespor- Kale Gençlerbirliği. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Battalgazi, Arguvan, Futbol, Malatya, Spor
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