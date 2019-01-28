Son Dakika Haberleri: 1.amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. Yarı Heyecanı Başladı

1.amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. Yarı Heyecanı Başladı

1 saat önce

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ikinci yarı başladı.

1.amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. Yarı Heyecanı Başladı, System.String[]
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ikinci yarı başladı. Oynanan karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, A Grubu lideri Darendespor ligdeki ilk yenilgisini Hekimhan Girmanaspor karşısında aldı.

Malatyaspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşma ise Demirspor 2-1 önde iken çıkan kavga nedeniyle tatil edildi.

1966 Malatya Gençlik-Orduzuspor: 1-2, Malatyaspor-Demirspor: 1-2 (Tatil edildi), Arguvan Belediyespor-Malatyagücü: 8-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-Darendespor: 2-1, Kale Gençlerbirliği-Ataköyspor: 1-2, Malatya İdmanyurdu- Doğanşehir Belediyespor: 10-0, Battalgazi Belediyespor-Hekimhan Belediyespor: 2-1. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Malatyaspor, Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor
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