1.amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. Yarı Heyecanı Başladı

Malatya
1.Amatör Küme Büyükler Futbol
Ligi'nde ikinci yarı başladı. Oynanan karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, A Grubu lideri Darendespor ligdeki ilk yenilgisini Hekimhan
Girmanaspor karşısında aldı. Malatyaspor
ile Demirspor arasında oynanan karşılaşma ise Demirspor 2-1 önde iken çıkan kavga
nedeniyle tatil edildi.
1966 Malatya Gençlik-Orduzuspor: 1-2, Malatyaspor-Demirspor: 1-2 (Tatil edildi), Arguvan
Belediyespor-Malatyagücü: 8-1, Hekimhan Girmana Belediyespor-Darendespor: 2-1, Kale
Gençlerbirliği-Ataköyspor: 1-2, Malatya İdmanyurdu- Doğanşehir
Belediyespor: 10-0, Battalgazi
Belediyespor-Hekimhan Belediyespor: 2-1. - MALATYA