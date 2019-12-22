1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Spor 1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları - Son Dakika Spor

1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları

6 saat önce

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor.

1.Amatör Kümede Futbol Ligi'nde haftanın sonuçları, System.String[]

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor puan kaybederken, Hekimhan Girmanaspor ise bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay geçtiği haftada ikinci sıradaki Battalgazi Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.


1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı :


Malatyagücü 1-4 Demirspor, Orduzuspor 1-2 Ataköyspor, Hekimhan Belediye 1-3 1966 Malatya Gençlik, Battalgazi Belediyespor 2-2 Arguvan Belediyespor


Sanayispor 1-1 Darendespor, Akçadağ Anka 0-2 Malatyaspor, Kale Gençlerbirliği 0-4 Hekimhan Girmana - MALATYA

Battalgazi, Hekimhan, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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