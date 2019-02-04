1.amatörde Küme Büyükler Ligi'nde 31 Gol Kaydedildi
27 dakika önce
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları oynandı.
Malatya
1.Amatör Büyükler Futbol
Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu'nun bay geçtiği haftada, A Grubu'nun lideri Darendespor, sahasında 1966 Malatya Gençlik'i 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta heyecanı yaşandı. Ligde bu haftanın sonucu en merak edilen maçında Demirspor ile Arguvan
Belediyespor, Yeşiltepe
3 nolu sahada karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı Arguvan Belediyespor, 3-2 kazandı.
Büyükler liginde dokuzuncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Orduzuspor- Malatyaspor
: 2-2, Malatya Gücü- Hekimhan
Girmana Belediyespor: 1-9, Demirspor-Arguvan Belediyespor: 2-3, Darendespor-1966 Malatya Gençlik: 1-0, Ataköyspor- Battalgazi
Belediyespor: 2-3, Hekimhan Belediyespor-Sanayispor: 2-0, Doğanşehir
Belediyespor- Kale Gençlerbirliği
: 3-1. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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