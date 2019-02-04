Son Dakika Haberleri: 1.amatörde Küme Büyükler Ligi'nde 31 Gol Kaydedildi

1.amatörde Küme Büyükler Ligi'nde 31 Gol Kaydedildi

27 dakika önce

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları oynandı.

1.amatörde Küme Büyükler Ligi'nde 31 Gol Kaydedildi, System.String[]
Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları oynandı. B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu'nun bay geçtiği haftada, A Grubu'nun lideri Darendespor, sahasında 1966 Malatya Gençlik'i 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde dokuzuncu hafta heyecanı yaşandı. Ligde bu haftanın sonucu en merak edilen maçında Demirspor ile Arguvan Belediyespor, Yeşiltepe 3 nolu sahada karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmayı Arguvan Belediyespor, 3-2 kazandı.

Büyükler liginde dokuzuncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Orduzuspor- Malatyaspor: 2-2, Malatya Gücü- Hekimhan Girmana Belediyespor: 1-9, Demirspor-Arguvan Belediyespor: 2-3, Darendespor-1966 Malatya Gençlik: 1-0, Ataköyspor- Battalgazi Belediyespor: 2-3, Hekimhan Belediyespor-Sanayispor: 2-0, Doğanşehir Belediyespor- Kale Gençlerbirliği: 3-1. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Hekimhan, Arguvan, Futbol, Malatya, Spor
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