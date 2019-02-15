Son Dakika Haberleri: 1 Asırdır Tuz Satıyorlar

1 Asırdır Tuz Satıyorlar

21 dakika önce

Çankırı'da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.

1 Asırdır Tuz Satıyorlar, System.String[]
Çankırı'da yaklaşık bir asırdır tuz satışı yapan Güray Güneşülke, babasından kalan tuzcu dükkanında baba mesleğini sürdürerek torununun da bu mesleği devam ettireceğini ifade etti.

Çankırı'da 83 yaşında babasından kalan tuzcu dükkanını işleten Güray Güneşülke, "1 asırdır devam ediyor burası. Babadan oğula, oğuldan toruna bir asırdır devam ediyor. İlk açıldığında bakkal olarak işletiyorduk. Tuz da satıyorduk. Kredi kartları çıkınca tuzculuğa başladık, bakkal işini bıraktık. Babamdan öğrendiğimin onda birini şimdi göremiyoruz. Çankırı'nın tuzunu biz direkt olarak mağaradan temin ediyoruz. Tuzları biz kısımlara ayırıyoruz. Yemek tuzu, hayvan tuzu, sanayi tuzu diye. Beyaz olanını öğütüyoruz piyasaya sürüyoruz. Diğerlerini de hayvanlar için ayırıyoruz. Eskiden mağaradan tuz alırken 3 4 tuzcu vardı. Bize kaliteli tuz verirlerdi, şimdi onlar geçti. Şimdi rica minnetle dükkandaki tuzu temin edebiliyoruz" dedi.

Güneşülke, "Bize dışarıdan gelen tuz sadece lamba yapmak için getiriyoruz. Herkes kendinden sorumlu. Çankırı'da 4 tuzcu vardık şimdi 100 tuzcu olduk. Tuzun A'sını bilmiyorlar, ama tuz satıyorlar. Burası babamdan bana kaldı. Benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:52 Kaynak: İHA

Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım: Hal Yasası Önümüzdeki Aylarda Gelecek

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 09:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 Asırdır Tuz Satıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]