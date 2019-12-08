Son Dakika Haberleri: 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir
Son Dakika Güncel 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir - Son Dakika

1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Avustralya uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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