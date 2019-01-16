Son Dakika Haberleri: 1 Ay İçerisinde 11 Evi Soydular

1 Ay İçerisinde 11 Evi Soydular

1 saat önce

KONYA'nın Meram ilçesinde 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

1 Ay İçerisinde 11 Evi Soydular, System.String[]
KONYA'nın Meram ilçesinde 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden Muhammet S.'nin (24) amcasının evinden de bir adet dizüstü bilgisayar laptop çaldığı ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda Meram ilçesinde bulunan Karahüyük ve Hatip mahallelerindeki 11 evde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin Ahmet D.(25), kardeşi Fikri D. (23), Muhammet S. (24) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu tespit etti. Adresleri  belirlenen şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.

AMCASININ EVİNİ BİLE SOYMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin girdikleri evlerden çaldıkları televizyon, dizüstü bilgisayar laptop, ziynet eşyaları ve güvenlik kamera sistemlerini sattıkları belirlendi.  Şüphelilerden Muhammet S.'nin amcasının evinden de bir adet dizüstü bilgisayar laptop çaldığını itiraf ettiği bildirildi. Şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:12 Kaynak: DHA

Meram, Konya, 3. Sayfa
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