Büyükkılıç: "Sahabiye, Etap Etap Gelişiyor" - Son Dakika

Büyükkılıç: "Sahabiye, Etap Etap Gelişiyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin inşaat şantiyesinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, "Sahabiye'miz etap etap gelişiyor, güzelleşiyor. Hiçbir sıkıntı, aksama olmadan kentsel dönüşümümüz devam ediyor" dedi.

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor


Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci etabın ikinci bölümü ile ilgili 3 blok, 500 konut, 40 daire ve dükkanların inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, iş güvenliği önlemi alarak, binalarda gelinen son duruma ilişkin bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç'ın incelemesinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları da yer aldı.


Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiğini belirterek, "Hatırlanacağı üzere birinci etabın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile anahtarları teslim edildi, hem dükkan hem de evlerin. Ağız tadıyla otursunlar. Süreç de çok şükür iyi getirdi. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti de söz konusu oldu" dedi.


2022 YILI SONBAHARA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR


Başkan Büyükkılıç, birinci etabın ikinci bölümünün 2022 yılı sonbahara teslim edilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi: "Şimdi 1. Etabın 2. bölümüyle ilgili 3 blok halinde 500 konut, 40 tane dükkanı içeren projenin çalışmaları hızla devam ediyor. Şu anda 7. kattayız. Burada da temel aşaması tamamlandı. Otoparkıyla, katlarıyla 500 daire ve 40 dükkan böylece bu kısma ilave edilmiş olacak. Maksimum sonbahara, seneye okulların açılma dönemine teslim edeceğiz inşallah. Kazasız belasız hak sahiplerimizin buralara ağız tadıyla oturmasını temenni ediyoruz. "


İKİNCİ ETAPTA YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


Sahabiye Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında yıkım çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, açıklamasında "Şu anda 80 tane eski yapının yıkılması söz konusu. Bunun 20 tanesi yıkıldı. Geriye kalanı da 1 ay içerisinde bitecek. Kalan 60 tane yapı da temizlendikten sonra oranın da süreci başlayacak. Orada da toplamda 560 tane konut söz konusu. Ayrıca iş yerleri söz konusu. Sahabiye'miz etap etap gelişiyor, güzelleşiyor. Hiçbir sıkıntı, aksama olmadan kentsel dönüşümümüz devam ediyor. Emeği geçenlere ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. Hak sahiplerimiz ağız tadıyla otursun" ifadelerini kullandı.


Başkan Büyükkılıç incelemelerin ardından çevre esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, geri dönüşüm, İnşaat, konut, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:50 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Politika Büyükkılıç: 'Sahabiye, Etap Etap Gelişiyor' - Son Dakika

Son Dakika

12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:45:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükkılıç: "Sahabiye, Etap Etap Gelişiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]