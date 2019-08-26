Son Dakika Haberleri: 1 ay önce askerden gelmişti, akıma kapılarak hayatını kaybetti
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1 ay önce askerden gelmişti, akıma kapılarak hayatını kaybetti

1 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çim biçme makinesinin ara kablosunu tutarken elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti.

1 ay önce askerden gelmişti, akıma kapılarak hayatını kaybetti, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çim biçme makinesinin ara kablosunu tutarken elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti. 22 yaşındaki gencin 1 ay önce askerden geldiği öğrenildi.


Olay saat 18.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi altında bir çiftlik evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'de müteahhitlik ve nalburluk yapan Yusuf Özdemir, oğlu Muhammet Özdemir (22) ile birlikte bahçede çim biçme makinesi ile çimleri biçtiği esnada oğlu Muhammet Özdemir, çim biçme makinesinin ara kablosunu taşımak için eline aldığında elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan ve 1 ay önce askerden geldiği belirlenen Muhammet Özdemir ağır yaralandı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Özdemir burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Babasının İstanbul Sultanbeyli'deki işlerini yürüttüğü belirlenen ve İstanbul'da yaşayan Muhammet Özdemir'in vefat haberini alan baba Yusuf Özdemir ve diğer aile fertleri hastanede gözyaşlarına boğuldu. Muhammet Özdemir'in ölümü ile ilgili Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - BURSA

Muhammet Özdemir, Yusuf Özdemir, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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