1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika

1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi Polis ekipleri ve mahalle muhtarınca yapılan sürpriz 78 yaşındaki kadını duygulandırdı Sakarya'nın Karası ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve yaklaşık 1 ay önce virüsten dolayı oğlunu kaybeden...

1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Polis ekipleri ve mahalle muhtarınca yapılan sürpriz 78 yaşındaki kadını duygulandırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Karası ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle evinde kalan ve yaklaşık 1 ay önce virüsten dolayı oğlunu kaybeden 78 yaşındaki İsmigül Keskin'e polis ekiplerin ve mahalle muhtarınca doğum günü sürprizi yapıldı. Sürpriz esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikamet eden ve oğlunu yaklaşık 1 ay önce korona virüsünden dolayı kaybeden İsmigül Keskin'in 78'inci yaş günü için Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aziziye Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz tarafından bir organizasyon düzenlendi. Kısıtlamalar dolayısıyla evinden çıkamayan ve 78 yaşına giren İsmigül Keskin için alınan pasta evine getirildi. Sürprizle karşılaşan ve yakın bir zamanda oğlunu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde olan yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı. Yaşadığı sevinci de dile getiren Keskin, polis ekipleri ve mahalle muhtarına yaptıkları sürprizden ötürü teşekkür etti.

Üst üste yaşanan acıları unutturabilmek için doğum günü

Doğum günü kutlanan kadının oğlu Tuncay Keskin, "Annemin bugün doğum günü. Bu mutlu gününde sizler bize yardımcı oldunuz, Allah razı olsun sizlerden, çok mutlu olduk" derken diğer oğlu Turgay Keskin ise, "Annemin bugün doğum günü, üst üste acılar yaşadık ve onu bir nebze unutturabilmek için doğum günü düzenledik. Sağ olsun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve muhtarımız sayesinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bir nebze annemi mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Sosyal mesafeyi koruyarak bir organizasyon yaptık

Aziziye Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz'de, "Korona virüsten vefat eden Aydın ağabeyimizin annesinin 77 yaşını doldurması sebebiyle ona sürpriz bir doğum günü yapmak aklımıza geldi. Sağ olsun oğlu Tuncay ve Turgay ağabeylerimizle bir organizasyon yaptık. Sosyal mesafeyi koruyarak bir nebze olsa da mutlu ettiysek İsmigül teyzemizi çok mutlu olduk. Biz hiçbir zaman büyüklerimizi unutmadık ve unutmayacağız da. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum, değerli emniyet arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ricada bulunduk ve bizim isteğimizi kırmadılar" şeklinde konuştu.

1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Sakarya, Keskin, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 07:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 1 ay önce koronavirüsten oğlunu kaybeden yaşlı kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika

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