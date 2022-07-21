1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti

21.07.2022 22:35
1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün 1 ay önce aynı yolda yine otomobil ile uçurumdan yuvarlandığı ancak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası yolu Esenli mevkiinde Ercan Şimşekçi'nin (73) kullandığı 01 RB 853 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisine kalan sürücü Ercan Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şimşekci'nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ercan Şimşekçi'nin 17 Haziran günü yine aynı mevkide kendi kullandığı araçla uçurumdan yuvarlandığı kazadan ise burnu bile kanamadan kurtulduğu ortaya çıktı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 ay önce yara almadan kurtulmuştu, aynı yerde yaptığı kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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