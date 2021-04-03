1 ay sonra Bodrum sokakları tekrar boşaldı - Son Dakika

1 ay sonra Bodrum sokakları tekrar boşaldı
03.04.2021 14:21
Kırmızıya dönen illerin başında gelen Muğla'da kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor.
Kırmızıya dönen illerin başında gelen Muğla'da kısıtlamalara büyük ölçüde uyuluyor. Turizmin gözde beldelerinden biri olan Bodrum'da ise Cumartesi günü tekrar tüm sahiller, cadde ve sokaklar bom boş kaldı.
Yeni normalleşme sürecinde 1 aydır Cumartesi günleri açık olan Bodrum bu hafta Cumartesi ve Pazar kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Geçen hafta Cumartesi günü açık olan ve Bodrum sahillerine akın eden tüm vatandaşlar bu hafta kısıtlama nedeniyle evlerinde kaldı. Yeri, yabancı turistler ve az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı görüldü. Dünyanın en ünlü sahillerinde biri olan Kumbahçer, Paşatarlası ve Bitez sahili sessizliğe gömüldü.
-İHA-
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