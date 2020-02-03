1 ay takip etti, 300 kiloluk yaban domuzunu vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 ay takip etti, 300 kiloluk yaban domuzunu vurdu - Son Dakika

1 ay takip etti, 300 kiloluk yaban domuzunu vurdu

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 20 yaşındaki Mehmet Oruç isimli avcı, 1 ay boyunca takip ettiği yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.

1 ay takip etti, 300 kiloluk yaban domuzunu vurdu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde 20 yaşındaki Mehmet Oruç isimli avcı, 1 ay boyunca takip ettiği yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.


Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi Avdan mevkisinde tarım arazilerine dadanan domuzun peşine düşen Mehmet Oruç, yaklaşık 1 aylık takip sonrası domuzu ormanlık alanda kıstırdı. Tüfekle 2 el ateş eden Oruç, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuzu vurmayı başardı. Olayın ardından sosyal paylaşım sitesinden domuz ile çekindiği fotoğrafı paylaşan Oruç, "Herkes bu domuzun peşindeydi. Vurmak bana nasip oldu. Çallı avcıların hemen hepsi de bu domuzun peşindeydi. Kaç kilogram geldiğini bilmiyorum. Çünkü tartmadık. Tahminime göre yaklaşık 300 kilogram arasında bir ağırlığa sahip" dedi. - DENİZLİ

Mehmet Oruç, Denizli, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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