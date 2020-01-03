1 ayda 1 milyon liralık hırsızlık yapan kuzenler çetesi kamerada - Son Dakika

İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girerek bir ay içinde yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yapan 4 kuzenden oluşan hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin evlere girişleri ile yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal, Beşiktaş'ta aralarında bulunduğu ilçelerde gündüz saatlerinde meydana gelen ev hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis hırsızlık meydana gelen evlerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde 1'i kadın 4 hırsızın görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin çalıntı ve plakası değiştirilmiş bir otomobille evlerin önüne geldikleri, bir kişi otomobil içinde beklerken diğer şüphelilerin hırsızlık için binalara girdiği görüldü. Hırsızların kapıların zillerini basarak boş olduğunu belirledikleri dairelere, kapı kilitlerini kırarak girdikleri, içerde buldukları para ve ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

YAKALANMA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler kimliklerini belirledikleri şüphelilerin Kartal bölgesinde bir evden hırsızlık için gittiğini belirledi. Harekete geçen ekipler önce kapıda otomobilin içinde bekleyen şüpheliyi, ardından daire kapısını kırarak hırsızlık yapmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 17 yaşındaki M.Ç. ile Ağabey Ç.(39), Gönül B.(23), ve Selçuk G.(34)'in kuzen oldukları belirlendi. M.Ç.'nin daha önceden 17 kez, Ağabey Ç.'nin 31 kez, Gönül B.'nin 14 kez, Selçuk G.'nin ise 11 kez polis tarafından yakalandığı tespit edildi.

1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bir ay içinde 11 adresten yaklaşık 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığını belirledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul