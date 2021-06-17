Üye Girişi
"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var - Son Dakika

"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var

17.06.2021 15:40

Emniyet Genel Müdürlüğü, "1 ay içinde 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "2021 yılında geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur. Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır" denildi.

Son zamanlar gündemden düşmeyen emniyet personellerinin intihar haberleri yurt genelinde derin üzüntüye neden olmuş, toplum nezdinde tepkilere yol açmıştı.1 ay içinde 20 tane polisin intihar ettiği iddiaları ile ilgili beklenen açıklama bugün Emniyet Genel Müdürlüğünden geldi. EGM tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "Teşkilatımızdaki her personelimiz bizim için kıymetlidir. Emniyet Teşkilatı ailesinin değerli bir üyesidir. Dolayısıyla her kayıp bizim için üzüntü kaynağıdır. Bu gerçekten hareketle Emniyet Teşkilatı olarak 2017'den bu yana konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır "denildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulan sebepler dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çoğu ilk kez gerçekleştirilen bir dizi önleyici uygulamanın hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi

"112 BİN 314 PERSONEL İLE GÖRÜŞME YAPILDI"

"Personelimizin psikolojik iyilik halini artırmak, psikolojik değişimleri karşısında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve psikolojik destek uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla aşağıda sırasıyla belirtilen adımlar atılmıştır. Tüm personelimizi her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamaya kadar rehberlik ve psikolojik destek birimlerimizce yılda ancak 8 bin personel ile görüşülürken, bu uygulamanın başladığı Şubat 2020 tarihinden itibaren pandeminin sınırlayıcı etkilerine rağmen 112 bin 314 personel ile görüşme yapılmıştır. Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır."

"REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU"

"3 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 'Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliğimiz' ile düzenli bireysel görüşmeler hukuki zemine oturtulmuş, sıralı birim amirlerimizin görev ve sorumlulukları açıklanmış, psikologlarımızın yetki sınırları ile rehberlik uygulama esasları belirlenmiş, psikolojik değerlendirme formlarımız uzman görüşleri çerçevesinde yenilenmiştir. Teşkilatımızdaki tüm rehberlik ve psikolojik destek uygulamalarının daha etkin ve kapsamlı takibi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şube Müdürlüğü kurulmuştur."

2010 yılında 105 olan psikolog sayısının 2020 ve 2021 yıllarında yapılan yoğun psikolog alımları ile 278'e ulaştığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"BİN PERSONELE EN AZ 1 PSİKOLOG"

"Aile hekimliği uygulamasını rol model olarak aldığımız bu uygulamadaki hedefimiz, bin personele en az bir psikolog sayısına ulaşmaktır. Personelimize evlilik yıldönümlerinde bir gün izin kullandırılması uygulaması getirilmiş, uygulamanın başladığı Şubat 2020 tarihinden itibaren 64 bin 136 personelimiz bu izni kullanmıştır. Covid-19 salgını sürecinde personelimizin ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi amacıyla "Psikolojik Destek Hattı" ve "Nöbetçi Psikolog" uygulaması başlatılmış ve halen devam etmektedir. Üniversitelerimizin Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve danışmanlığıyla 2021 yılı başı itibarıyla "Öğren - Fark Et - Yardım Et Projesi" başlatılmıştır."

"ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER DÜNENLENİYOR"

"Bu proje ile personelimizin psikolojik iyilik halini arttırmak, rehberlik ve psikolojik destek uygulamaları hakkında bilinç oluşmasını sağlamak, rehberlik ve psikolojik destek birimlerinde yürütülen hizmetlerin sonuçlarını ölçülebilir hale getirmek, polisimizin aile ve iş yaşantısına, sosyal çevre uyumuna ve ilişkilerine, stresi yönetebilmesine ve iletişim becerilerine pozitif yönde katkı sağlamak amaçlanmıştır. Polis Radyosu'nda ruh sağlığı konularında düzenli olarak bilgilendirici programlar yapılmaktadır. Gerek kendi psikologlarımız, gerekse üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile işbirliği yaparak "Ruh Sağlığı, İletişim Becerileri, Empati, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Problem Çözme Becerileri, Bütçe Yönetimi, Finansal Okuryazarlık" gibi konularda eğitimler düzenlenmektedir."

"MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERİLMEKTEDİR"

"Bu kapsamda son 4 yılda 330 bin 927 personele eğitim verilmiştir. Mesleğe yeni başlayan, atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir ilde görevlendirilen personelin yeni görev yeri, çalışma şartları ve özel yaşamını ilgilendiren ve ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirildiği oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir. Teşkilat personeline yönelik motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunu arttırıcı sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Tüm sıralı amirler, personeli ile ilgilenmesi, moral ve motivasyon artırıcı çalışmalarda bulunması, iletişimini güçlü tutması konusunda bilgilendirilmiştir. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personelimiz yalnız bırakılmayarak, gerekli maddi ve manevi destek verilmektedir."

"2010 yılında teşkilatımızda görev yapan personel sayısı ile 2020 yılı personel sayısı karşılaştırıldığında yüzde 43,5 artış olmasına rağmen intihar oranlarında artış meydana gelmemiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"GEÇMİŞ YILLARA KIYASLA İNTİHAR OLAYLARINDA ARTIŞ VAR"

"2021 yılında ise geçmiş yıllara kıyasla intihar oranlarında bir artış söz konusudur. Bu durum tarafımızca kesinlikle doğal karşılanmamakta ve her bir ferdimizin kaybı derin üzüntüye sebep olmaktadır. Polislik doğası gereği stresli, travmatik olaylara ilk elden müdahale edilen ve silahlı olarak görev yapılan bir meslektir. Yapılan araştırmalar ışığında dünyadaki birçok gelişmiş ülke polisleri ile kıyas yapıldığında 2009 - 2018 yılları arası intihar hızı ortalaması Fransa'da 34,92, Portekiz'de 19,54, Avustralya'da 16,9, İngiltere'de 16,44, Japonya'da 16,1 ve ABD'de 16 iken ülkemizde ise bu ortalamanın 15,17 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 2017'den itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüz binde 20 olan intihar oranı 2020'de yüz binde 11'e düşmüştür. Teşkilat olarak bu konuyu sıkı takip etmekte ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. 2021 yılındaki artış diğer yüksek yıllardaki seviyeye ulaşmasa da bu artışın nedenlerini belirlemek üzere gerekli çalışmaları yürütmekteyiz."

1 ayda 20 polis intihar etti haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var

Emniyet Genel Müdürlüğü, ruh sağlığı, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa '1 ayda 20 polis intihar etti' haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Muhammet Çağran: Sanal para, borsa, iddia, ve şans oyunları polislerin bir çoğu maaşlarını buralarda kaybedip bunalıma girip intihar ediyor Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti 16:06 Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı 16:02 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı
İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı 15:38 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! 14:55 Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! "Beni öldürün" dediği anlar ortaya çıktı Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu 14:30 Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu

Son Dakika Haberleri
16:11 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:58 Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:06
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi         
15:59
Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti         
15:53
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement