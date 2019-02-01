1 Ayda 28 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
2 saat önce
ANKARA, ( DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadelede son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ANKARA, ( DHA
)- JANDARMA Genel Komutanlığı, terörle mücadelede son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı'nca; terörle mücadele harekatı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: DHA
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