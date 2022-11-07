Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı - Son Dakika
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Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı

07.11.2022 12:06

Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı Mührü bozup tekrar kumara devam ediyorlar Masaların altına ve dolaplara saklandılar İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathaneye mührün bozularak tekrar...

Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı

Mührü bozup tekrar kumara devam ediyorlar

Masaların altına ve dolaplara saklandılar

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathaneye mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın yaptı. 47 kişi tombala oynarken yakalanırken, şahıslara 85 bin TL idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde, İ.A. isimli şahsa ait son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathanede mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisini aldı. Ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için harekete geçti. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince adrese baskın yapıldı.

Masaların altına ve dolaplara saklandılar

Yapılan baskında, 47 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bazı kişilerin masaların altına ve dolaplara saklanması dikkat çekti. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise toplam 85 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, işletme tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 18 adet materyale el konuldu. Sürekli mührü bozan şüpheli İ.A. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, işletme içerisinde yapılan kimlik sorgulamasında, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 61 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma 'sürpriz' diyerek dolabı açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumar baskınında dolabın içine saklandı: Jandarma "sürpriz" diyerek dolabı açtı - Son Dakika
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