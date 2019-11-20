1 ayda 30 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 403 kişiye işlem yapılırken, 30 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince yapılan operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından 237 olayda 403 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 30'u ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 27 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakılırken, 21'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda, 280,54 gram esrar, 53,46 gram eroin, 548,78 gram metamfetamin, 230,98 gram sentetik kannobinoid, 176 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 5 bin 396 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 28 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ