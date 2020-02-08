1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı - Son Dakika

1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 1 ay içerisinde 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre son 1 ay içerisinde Germir Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğnce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, 4 evde meydana gelen hırsızlık olayların şüphelisi H.Y.'yi (25) tespit etti. Yapılan operasyonla H.Y. gözaltına alınırken çalınan bazı eşyalar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.


H.Y., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu
"Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu Kahraman polis o anları anlattı Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 ayda 4 eve giren hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]