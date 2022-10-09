1 Ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri kamerada

Hırsızlık şüphelileri yakayı ele verdi

Hırsızın 'Kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 25 suçu olduğu öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığına karışan 2 hırsız İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlardan birinin "Kasten Öldürme" suçu sebebiyle kesinleşen 25 yıl hapis cezasından dolayı arandığı öğrenilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Anadolu yakasında yaklaşık 1 ay içerisinde birden fazla ilçede gerçekleştirilen otomobil ve ikamet hırsızlığı olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri

harekete geçti. Hırsızlıkların gerçekleştiği adreslerde tek tek kontrol edilen ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesini bitiren ekipler, emniyette çok sayıda kaydı bulunan M.D, Ü.H isimli şahısların olduğunu tespit etti.

Hırsızlardan birinin 25 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi

Hırsızların kimlik bilgilerini belirleyen polis ekipleri, Ü.H isimli hırsızın "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığını tespit etti. Hırsızlar polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Farklı adreslerde 1 ay içinde otomobil ve ikamet hırsızlığı yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şahısların gözlerine kestirdikleri otomobillerin yanına giderek kapılarını zorlayıp açtıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.