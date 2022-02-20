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1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika

1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

20.02.2022 09:17

Soygun anları kamerada.

Soygun anları kamerada.

Ali AKSOYER İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da maske ve motosiklet kaskı takarak girdikleri market ve benzincilerde çalışanları silah tehdidi ile etkisiz hale getirerek soygun yapan biri kadın 8 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin motosikletli kurye, birinin ise matbaa işçisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin soygun yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir'deki market ve benzincilerde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı soygunların güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin market çalışanlarını silah tehdidi ile etkisiz hale getirdikleri ve kasaları açtırarak paraları gasbettikleri görüldü. Bir olayda ise kasadan az para çıkması üzerine şüphelilerin 400 paket sigarayı aldıkları görüldü.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucu olayları gerçekleştiren biri kadın 8 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheliler Sultangazi'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis baskınıyla gözaltına alınan şüpheliler Deniz A.(23), Hasan K.(25), Fatih Y.(22), Mustafa B.Ç.(19), Cihan Y.(27), Öznur K.(23), Kemal Ş.T.(23), Batuhan E.'nin (24) sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden Deniz A.'nın motosikletli kurye olarak çalıştığı, Hasan K.'nın ise matbaa işçisi olduğu tespit edildi. Hasan K.'nın evinde yapılan aramada olaylarda kullanıldığı tespit edilen bir adet tabanca bulundu. Şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildiler.

Gasp Büro Amirliğinin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin işledikleri suçlar;

18.Ocak 2022 tarihinde Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mah. Kosova caddesinde bir marketten 35.685 TL paranın çalınması,

01.Şubat 2022 günü saat.09.10 sıralarında Bayrampaşa İlçesi, Murat Paşa Mahallesi Kosova caddesi üzerinde bir marketten 30.000 TL para cep telefonu ve tabletin gasp edilmesi,

14 Şubat 2022 günü saat.0920 sıralarında Bayrampaşa ilçesi, Murat Paşa Mahallesi, Kamil Caddesi üzerinde bulunan markette silahlı soygun girişimi,

15 Şubat 2022 günü saat 09.25 Sultangazi İlçesi, Sultan Çiftliği Mahallesinde ki marketten 1500 TL. nakit para, 12 paket sigara,12 adet elektronik eşya ve kamera kayıt cihazının gasp edilmesi,

15 Şubat 2022 günü saat10.15 sıralarında Sultangazi ilçesi, Esentepe Mah. 225 Sok. üzerinde bulunan bir markette silahlı soygun teşebbüsü,

16 Şubat 2022 günü saat 0445 sıralarında Başakşehir ilçesi Başak mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan benzinciye ait markette silahlı soygun ve 7.500 TL para ve 400 Paket sigaranın gasbedilmesi

1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI
1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 AYDA 6 MARKETİ SOYAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI - Son Dakika
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