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1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti - Son Dakika

1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti

27.01.2022 08:53

1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti Azimli hırsız sokakta 5 tur atıp park halindeki motosikleti çalmayı başardı İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir: "2 gün gelmeyince rahatız, gelmedi, bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz" -"Hırsız bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün...

1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti

Azimli hırsız sokakta 5 tur atıp park halindeki motosikleti çalmayı başardı

İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir: "2 gün gelmeyince rahatız, gelmedi, bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz"

-"Hırsız bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün gelmez diyoruz ama yine tedirginlikle bekliyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde, esnaf iş yerine bir ayda 4 kez giren hırsızlardan dert yandı. Hırsızın iş yerinin önündeki motosikleti çalabilmek için defalarca gidip geldiği ve sonunda aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Şinasi Taşdemir, hırsızın resmen işyerlerine dadandığını 2-3 gün içinde yine beklediklerini kaydetti.

Antalya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Kaleiçi esnafı, bir kaç aydır yaşanan hırsızlık olaylarından dert yanıyor. Esnaf ve vatandaşlar Kaleiçi'nde güvenlik zaafiyetinin yaşandığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Kaleiçi'nde pansiyon işleten Şinasi Taşdemir'in iş yerinde 1 ayda 4 kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar 3 kez gece yarısı bir kez de gündüz geldi. Hırsızlar bu süre zarfında, ıpad, 2 motosiklet ve cep telefonları ile bir miktar para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan ilk görüntüde hırsızın içeri girdiği ve resepsiyon bölümünde etrafı karıştırdığı anlar yansıdı.

Bir diğer görüntüde sabah saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı ise pes dedirtti. Kapşonlü hırsızın, iş yeri önünde sokakta park halindeki motosikleti çalmak için büyük çaba sarfetti. Hırsız gözüne kestirdiği motosikleti çalmak için, bir kaç kez iş yeri önünden gidip geldi. Hırsız, sonunda direksiyon kilidini kırdığı motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

"Şimdi yatmak yok"

Bir ayda dört kez iş yerine hırsız giren Şinasi Taşdemir, çalınan mallardan ziyade hırsızların pişkinliği karşısında hayrete düştüklerini söyledi.

Hırsızların ne güvenlik kamerası ne kapı kilidi dinlemediğini belirten Taşdemir, " Pansiyona güvenlik koy, gececi personel koy yine de herkes tedirgin. Hırsızlar çok rahat geliyorlar. Bir ay içinde ıpad, motosikletler, telefonlarımız gitti. Polisler gerekeni yapıyor ama bu kadar hırsızlık olayının daha arttığını görmedim. Önceden iş olmayınca kapıları kapatın personele 'uyuyun' derdik. Şimdi asla yatmak yok, hem güvenlik hem işletmecilik yapıyoruz" dedi.

"Yine gelir diye bekliyoruz"

Hırsızsın resmen iş yerlerine dadandığını anlatan Taşdemir, "Sadece bize mi geliyor acaba diye düşünüyoruz. Ama arkadaşlarımızın iş yerine de aynısı olmuş. Bir ayda 4 kere gelince, herhalde bir kaç gün gelmez diyoruz. Ama yine tedirginlikle bekliyoruz. 2 gündür rahatız, gelmedi. Bugün yarın yine gelir diye bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok rahat bir hırsız"

Gündüz gerçekleşen motosiklet hırsızlığına inanamadığını kaydeden Şinasi Taşdemir, " Hırsız, sokakta motosikletin etrafından kaç gere gidip geliyor, aküsü var mı diye bakıyor, kameraya bakıyor. Birkaç kere sokaktan gidip gelip sonrada motosikleti alıp gidiyor. Bu kadar rahat olması bizi tedirgin ediyor, hırsızın bu kadarda arsız olması enteresan yani. Telefonlarımız yattığımız yerin başucundan alındı. Uyansak karşı karşıya kalabiliriz. İyi tarafı bu. Kaleiçi'ne daha fazla güvenlik istiyoruz. Yaşanan olaylarda polisimiz gerekeni yapıyor ama önemli olan olay yaşanmadan güvenlik almak. Gece yarısı sokakta gezenlerin hepsi kalacak yer ve saldıracak bir kili arıyor" diye konuştu.

"Bisikleti çalındı"

Kaleiçi esnaflarından Bekir Çolak, akşamları yaşanan olay ve güvenlik zafiyetinden der yandı.

Kaleiçi'nin gündüz günlük güneşlik olduğunun altını çizen Çolak, " Ama hava karardıktan sonra, bilhassa gece yarısı sıkıntılı tipler ortaya çıkıyor. Bu durumdan hem esnaf hem vatandaşlar rahatız. Bir çok esnaf olan olayları polise bildirilmiyor. Benimde bisikletim çalındı, komşumun motosikleti iş yeri önünden malzemeleri çalındı. Gece yarısından sonra burada Kaleiçi güvenlik sıfır. Emniyetten destek istiyoruz, polisler olay bildirildiği zaman canla başka çalışıyorlar ama yetersiz kalınıyor" dedi.

1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti
1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti

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Antalya, Esnaf, İpad, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 ayda iş yerine 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti - Son Dakika
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